Furto di energia elettrica: denunciato 44enne

Nell’ambito delle attività curate dal Commissariato di Adrano mirate al contrasto dell'illegalità diffusa, gli agenti in servizio hanno denunciato S.C., di anni 44, residente ad Adrano, per furto di energia elettrica. In particolare, gli operatori di polizia hanno riscontrato che l’uomo aveva collegato l’impianto elettrico del suo appartamento direttamente alla rete elettrica della società fornitrice, bypassando il proprio contatore, oramai dismesso e sigillato. Tutto il materiale elettrico illecitamente utilizzato è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, è stato sequestrato amministrativamente anche l’automezzo utilizzato dal denunciato, poiché sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile.