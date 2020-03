Furto di gas metano: scatta una denuncia

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno denunciato un pregiudicato 49enne del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. Nell ambito di specifici servizi eseguiti per porre un argine al sempre più diffuso fenomeno dei furti di gas, i militari, coadiuvati dai tecnici della società “2Iretegas S.p.a.”, hanno accertato come l’uomo avesse manomesso il contatore per prelevare illegalmente il metano e servire la propria abitazione privata. Il personale dell’ente erogante ha rispristinato il regolare funzionamento del misuratore. È in corso la quantificazione del danno.