Furto di rame, ritrovati in campagna 200 chili di cavi rubati

Lo scorso 28 febbraio personale dell’Enel aveva denunciato ai carabinieri il furto di circa 500 chilolgrammi di cavi elettrici, avvenuto in contrada Bongiovanni della frazione Granieri a Caltagirone. I carabinieri della compagnia di Caltagirone, in campo tutte le stazioni territoriali dipendenti, hanno intensificato i servizi preventivi e repressivi, riuscendo ieri pomeriggio a ritrovare in contrada Sciri del comune di Mazzarrone, parte della refurtiva opportunamente occultata tra la vegetazione, equivalente ad oltre 200 chili di cavi in rame dello spessore di 25 millimetri. I cavi sono stati restituiti al personale dell’Enel (e-distribuzione).