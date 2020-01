Rubano alcolici, profumi e gioielli in aeroporto: denunciati quattro giovani

La polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania è intervenuta ieri per un nuovo furto nell'area duty free di Fontanarossa. Questa volta erano state rubate parecchie confezioni di profumi e Swarovski, esposte negli scaffali di un negozio.

Visionando i filmati forniti dalla titolare e quelli del sistema di videosorveglianza aeroportuale, sono riusciti ad individuare gli autori del reato, due uomini e due donne dell’età compresa tra i 20 e i 23 anni, che si erano poi imbarcati sul volo di una compagnia diretto a Venezia.

Informata dei fatti la polizia veneta, gli agenti sono riusciti ad individuare e controllare le quattro persone che hanno consegnato 16 confezioni di profumo, due paia di orecchini e due bottiglie di superalcolici per un valore di oltre 1.500 euro. I quattro giovani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso fra loro.