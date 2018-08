Sradicano caldaia con l'escavatore, arrestati due ladri

Utilizzando un escavatore, la notte scorsa avevano appena divelto a Catania la caldaia centralizzata di un condominio di edilizia popolare dell'Iacp di Via Adone, come se fosse un bancomat, ma sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri. In manette sono così finiti, per tentato furto aggravato in concorso, Benedetto Daniele Battiato, di 39 anni, e Salvatore Di Mauro, di 47. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di un cittadino. La refurtiva è stata restituita all'Istituto Autonomo Case Popolari. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.