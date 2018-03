I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Daniele Giuseppe Di Stefano per furto aggravato. La scorsa notte, una pattuglia ha sorpreso l’uomo mentre asportava dei cavi di rame e tubi d’acciaio all’interno di un cantiere edile in Contrada Pezzamandra. La refurtiva, quantificata in oltre 300 kg di rame ed alcune centinaia di kg di materiale ferroso, è stata restituita al responsabile della ditta edile. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.