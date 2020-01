Rubano una Fiat Panda all'Ikea, presi due ladri dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri,la polizia stradale di Catania ha ricevuto la comunicazione radio sul furto di una Fiat Panda in sosta all’interno del parcheggio del centro commerciale Ikea, nei pressi dello svincolo zona industriale della tangenziale. Le informazioni ricevute indicavano come sospetti due individui allontanatisi a bordo di una Lancia Ypsilon. Dopo alcuni giri di perlustrazione, mentre transitavano nei pressi dello svincolo San Giorgio, sulla tangenziale Catania, gli agenti hanno intercettato i ladri, fermandoli.

I due, già pluripregiudicati per i reati di furto auto e ricettazione, messi alle strette, hanno ammesso di essere i responsabili del furto del veicolo, portato via poco prima dal parcheggio del centro commerciale Ikea. All’interno dell'auto, nascosti rispettivamente nel portabagagli e sotto il sedile posteriore, c'erano due centraline di Fiat Panda, solitamente utilizzate per consumare il furto di questa tipologia di veicoli.