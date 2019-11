Ramacca, i carabinieri prendono un ladro di carburante

I carabinieri di Ramacca, hanno arrestato per furto aggravato il 54enne Tommaso Bontorno. Negli ultimi tempi avevano ricevuto numerose denunce, da parte degli autisti dell’Ast, di furti di gasolio sui loro automezzi che, inevitabilmente, portavano a ritardi nelle corse, per il conseguenziale ripristino del carburante. Ragion per cui avevano predisposto degli specifici servizi di osservazione per contrastare il fenomeno.

La scorsa notte è stata notata una Renault Clio accostata ad un pullman ed un uomo intento nelle operazioni di travaso che, finito il suo “pieno quotidiano”, si allontanava fermandosi poi nella stazione di servizio Eni sulla provinciale 25/1. Immediatamente bloccato, è stato fermato con 7 bidoni pieni di carburante per un totale di circa 200 litri di gasolio ed ammanettato per poi essere posto agli arresti domiciliari.