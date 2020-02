Ladro bloccato mentre tenta un furto al Romano Palace

I carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato il 35enne catanese Giuseppe Maugeri. Una gazzella del Nucleo Radiomobile è intervenuta in piena notte presso l’Hotel Romano di viale Kennedy, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112.

L’interlocutore segnalava strani rumori provenire da una delle stanze della struttura alberghiera. I militari hanno immediatamente preso contatto con il personale di servizio che li indirizzavano nella zona dove avevano sentito quei rumori e dopo una breve ricerca hanno trovato l’uomo, che aveva già asportato un televisore a schermo piatto di ultima generazione e cercava di nascondersi in un ripostiglio per il materiale di pulizia. Maugeri, che non ha saputo fornire ovviamente ai militari alcuna spiegazione circa la presenza sua e del televisore, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.