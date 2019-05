Pregiudicato ruba pezzi di impalcatura da un convento di suore

I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato un pregiudicato catanese di 32 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,per furto aggravato. Approfittando dei lavori di ristrutturazione che si stanno eseguendo nel cortile del convento delle suore “carmelitane scalze” di via Madonna di Fatima, il ladro, munito di camion, ha asportato in piena notte dei pezzi del ponteggio, probabilmente per rivenderli. Acquisita la denuncia dell’imprenditore vittima del furto, attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nel sito, i carabinieri sono riusciti ad identificare il malfattore che è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva.