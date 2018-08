Rubano tubi di rame da una ditta, arrestati due ladri a Giarre

I carabinieri di Giarre hanno arrestato Giuseppe Sorbello, 57enne di Santa Venerina, e Chirieleison Giovanni Aldo, 50enne di Zafferana Etnea, per furto aggravato in concorso. Ieri mattina una gazzella ha sorpreso e bloccato i due all’interno di un capannone di una ditta, mentre erano intenti ad asportare delle tubature di rame. I due ladri avevano danneggiato l’accesso d’ingresso al capannone, con una cesoia che è stata rivenuta sul posto. Ben 400 chili di tubi, per un valore complessivo di 1.600 euro circa, sono stati riconsegnati al responsabile della ditta.