Due ladri di limoni picchiano i proprietari di un fondo agricolo

I carabinieri di Catania hanno arrestato due fratelli catenesi di 22 e 29 anni per tentata rapina impropria. Nella serata di ieri, si erano introdotti in un agrumeto dello Stradale Cardinale rubando circa 50 chili di limone verdello, apprestandosi a caricare il tutto sulla loro auto. Operazione non riuscita per l’inaspettato intervento dei proprietari del fondo che, avvertiti i carabinieri, hanno impedito la razzia. Nella colluttazione che è seguita, i due malviventi si sono armati di un bastone con il quale hanno percosso al volto uno dei due proprietari. Sono stati fortunatamente bloccati ed ammanettati dai militari giunti tempestivamente. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa di giudizio.

