Dipendenti della Sma rubano merce destinata ai poveri

Tre dipendenti della Sma di Pantano D'Arci, insieme ad un quarto complice catanese, sono stati denunciati dai carabinieri di piazza Dante. Stavano scaricando della merce destinata ai poveri in un garage di via Trovato 61, a San Cristoforo. Diversi prodotti alimentari e detergenti erano nascosti in un furgone: sarebbero dovuti andare all'associazione di volontariato "Gruppo dei Volontari Vincenziano" di Lentini, per fini caritatevoli. Per fortuna l’intero carico è stato recuperato e consegnato all’associazione di volontariato.