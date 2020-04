Due paternesi tentano di rubare le monete di un parchimetro

Nella serata di venerdì 24 aprile, due persone provenienti da Paternò sono state fermate dalla polizia ad Aci Castello, in cui si erano spostati sperando di poter portare a termine qualche furto approfittando delle strade deserte di questi giorni e sperando quindi di poter agire indisturbati. Era quasi la mezzanotte quando, M.P. e M.F., rispettivamente di 32 e 47 anni, si sono fermati nei pressi di un parchimetro nel centro abitato di Aci Castello. Mentre uno di loro era rimasto in auto, a fare da vedetta, l’altro tentava invece di forzarlo, utilizzando vari arnesi da scasso, per asportarne il contenuto in monete. Una pattuglia della polizia stradale di Catania, notando la scena inconsueta, si è fermata decidendo di procedere al controllo dei due ladri. Gli accertamenti sono stati estesi all’ autovettura, all’ interno della quale sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso tra cui due scalpelli, una mazzetta, una tenaglia, un giravite, una chiave inglese. Lo stesso parchimetro, ad un più accurato esame, è risultato già gravemente danneggiato anche se non ne era stata ancora forzata l’apertura. I due soggetti hanno confessato che stavano tentando di rubare il contenuto del parchimetro, ma che non vi erano riusciti a causa del tempestivo intervento della polizia. Tutti gli arnesi recuperati sono stati sequestrati e le due persone denunciate per i reati di furto tentato e danneggiamento.

