Rubano una moto da un condominio: presi tre ladri, due sono minorenni

Un diciottenne e due minorenni sono stati presi in un condominio di via Cesare Vivante, in cui si aggiravano tenendo in mano una cesoia e travisati, per rubare una moto. I tre giovani sono stati presi all’angolo con via Cesare Beccaria, lasciando in strada il motociclo trafugato poco prima. Dei fatti è stata avvisato il pm di turno, che ha disposto i domiciliari per il maggiorenne. I due minorenni sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti.