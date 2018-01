Ruba un Honda Sh e tenta la fuga con un complice, ma finisce in questura

Nella serata di ieri, gli agenti hanno arrestato Andrea Giovanni Costa per furto aggravato. All’incrocio tra via Grassi e via Gaifami, i poliziotti hanno notato un giovane a bordo di un Honda SH nero che spingeva con il piede un ciclomotore Yamaha grigio, condotto dall’arrestato. Alla vista della volante, i due ladri hanno tentato di fuggire e, mentre un complice sul motociclo è riuscito a dileguarsi approfittando dell’intenso traffico, l’altro ha abbandonato il mezzo per fuggire a piedi, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato. Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario che ha formalizzato la denuncia di furto in questura.