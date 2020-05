Beccato a rubare in un'officina di via Zia Lisa: arrestato

Nella serata di ieri la polizia ha arrestato il pregiudicato Alessandro Grasso, di 30 anni, per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere. Nello specifico gli agenti delle volanti, a seguito di segnalazione giunta da parte di un istituto di vigilanza privata, sono intervenuti all’interno dei locali di un’officina meccanica in via Zia Lisa 253, ove le telecamere interne avevano individuato un uomo, travisato, che stava trafugando oggetti dall’interno di un furgone.

Grazie al tempestivo intervento delle volanti l'uomo è stato prontamente bloccato ed identificato. Grasso aveva rubato già la somma di 3mila euro e aveva con sé un coltello della lunghezza di 35 centimetri. Così è stato arrestato per furto aggravato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo l’adempimento delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.