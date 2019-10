I carabinieri recuperano 50 chili di olive rubate a Motta

I carabinieri hanno arrestato un 30enne di Catania, ritenuto responsabile di furto aggravato. Sempre più incisiva l’azione di contrasto dei militari al fenomeno dei furti delle diverse colture esistenti in tutta la provincia etnea. Come dimostrato la scorsa notte all’interno di un fondo agricolo di via Messina,a Motta, destinato alla coltivazione di olive, all’interno del quale i carabinieri, accorgendosi della rete di recinzione divelta, hanno sorpreso il ladro mentre era intento a rubare il prezioso frutto. La refurtiva, circa 50 chili di olive, è stata restituita al legittimo produttore.