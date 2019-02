Furto ai pompieri, solidarietà del comitato Librino Attivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Solo tre giorni fa nel nostro quartiere l'ennesimo incendio in uno dei tanti grandi palazzi ha rischiato di trasformarsi in tragedia, evitata grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Solo le loro intense ore di lavoro senza sosta hanno consentito a decine di persone di mettersi in salvo in uno dei contesti popolari più densamente abitati di viale Moncada. Per questo il Comitato Librino Attivo esprime la sua solidarietà al corpo dei vigili del fuoco per il vile attacco e il furto subito durante le complicate operazioni di soccorso, che sono comunque andate avanti grazie alla professionalità e al senso del dovere degli operatori impegnati in questa ennesima prova di coraggio.

Ennesima perché in pochi mesi si è trattato del terzo grande incendio in un appartamento del quartiere, a cui si aggiungono le decine di interventi di minore entità settimanali, che spesso risultano fondamentali in contesti abitativi nei quali manca anche la minima manutenzione. Noi, abitanti del quartiere e componenti del Comitato Librino Attivo, ci facciamo quindi portavoce di quella grande parte di librinesi che nutre profondo rispetto e gratitudine per chi ogni giorno, e senza retorica, salva vite.