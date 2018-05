Tedesca ruba portafogli in aeroporto: trovati anche due coltelli

Gli agenti della polizia di frontiera hanno denunciato una donna di nazionalità tedesca, responsabile del furto di due portafogli, avvenuto ai danni di un viaggiatore anch’esso tedesco, all’interno dell’aeroporto di Catania.Gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, rintracciando la signora a bordo di un aeromobile della compagnia Vueling, in partenza per Roma Fiumicino. E' stata fatta scendere dall’aereo e accompagnata presso l’ufficio di polizia,con addosso la refurtiva. Nelle giornate seguenti altri due passeggeri, entrambi maggiorenni, sono stati denunciati per aver tentato di introdurre all’interno della sala partenze delle finte custodie di carte di credito, fabbricate ad arte, che celavano delle affilate lame in acciaio della lunghezza di 7 centimetri.