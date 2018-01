Rubano vestiti alle Porte di Catania, arrestati due romeni

I carabinieri di Librino hanno arrestato il romeno Ion Rusca di 32 anni ed un connazionale 34enne, per furto aggravato. Ieri pomeriggio una pattuglia ha bloccato i due all’uscita delle "Porte di Catania" e li ha trovati in possesso di alcuni capi d’abbigliamento rubati poco prima, avendone manomesso i sistemi di antitaccheggio. La refurtiva, per un valore di 300 euro, è stata restituita al responsabile aziendale. Gli arrestati si trovano nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.