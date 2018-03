Ruba rame e alluminio, arrestato ladro a Motta Sant'Anastasia

I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato nella flagranza Vinciguerra Salvatore, 43enne catanese, per furto aggravato. Ieri mattina una pattuglia ha sorpreso l’uomo all’interno di una ditta in via Verdi, mentre asportava delle attrezzature e materiali vari di rame e alluminio, per un peso complessivo di oltre 150 chili, dopo aver divelto il lucchetto del portone principale all’ingresso. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.