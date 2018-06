Furto con scasso in una tabaccheria di via Madonna del Divino

Nel corso della notte, la polizia ha arrestato Carmelo Flora, per il reato di concorso in furto con scasso, ricettazione, favoreggiamento personale e resistenza a Pubblico ufficiale. Intorno alle 2:30 è giunta comunicazione in sala operativa da parte di un’ agenzia di vigilanza che, segnalava un furto in atto con scasso ai danni della tabaccheria annessa al distributore carburanti Esso di via Madonna del Divino.

All’arrivo della volante, i poliziotti hanno subito notato un’autovettura, un’alfa romeo 147 con il cofano semiaperto e con dentro qualcosa di voluminoso che sporgeva. Ha avuto così inizio un inseguimento a velocità sostenuta per le strade dei quartieri Zia Lisa, e dopo aver percorso un paio di chilometri, la fuga si è interrotta in viale Nitta, nel momento in cui, all’ennesima sbandata, l’autovettura inseguita è andata a collidere con un marciapiede e ad impattare contro un muro.

Dall’auto sono sbucati fuori due individui, entrambi col viso travisato da un passamontagna che si sono dati a precipitosa fuga. Uno dei malfattori è riuscito a raggiungere un edificio popolare in viale Nitta, per poi dileguarsi; mentre l’altro, dopo un lungo inseguimento e non poche difficoltà, è stato scovato in mezzo a dei cespugli in una zona sciarosa nelle vicinanze.

Si è accertato che ciò che sporgeva dall’auto era una macchinetta cambia soldi, asportata dal citato distributore dopo che con cannello ossidrico, rinvenuto nell’Alfa Romeo unitamente alle bombole, era stata tagliata la saracinesca ed infranta una vetrata posta a protezione. Da successivi accertamenti, l’autovettura è risultata rubata, la macchinetta cambia soldi con il suo contenuto all’interno di mille euro è stata restituita al titolare dell’esercizio.