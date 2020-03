Tenta furto con spaccata in una farmacia, arrestato 25enne

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scorsa notte, i carabinieri di Biancavilla hanno eseguito il fermo di indiziato delitto nei confronti di Antonino Concetto Ballato, di anni 25 e del luogo, poiché ritenuto responsabile di "furto aggravato e tentato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate e resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità". Il giovane, dopo aver rubato una Lancia Y nel centro cittadino di Biancavilla, intorno alla mezzanotte ha utilizzato l’utilitaria come ariete per tentare di sfondare, con il metodo della “spaccata”, la vetrata della "farmacia Paladino" in via Vittorio Emanuele. La segnalazione espressa da un anonimo ai carabinieri ha permesso di ammanettare il giovane dopo una violenta colluttazione. Per tentare di sfuggire, nel frattempo aveva infatti cercato di trovare rifugio in casa di un parente. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, due “spadini” artigianali, ricavati dalle lame seghettate appartenenti in origine a coltelli da cucina. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di piazza Lanza.