Quattro furti con spaccata in Germania costano l'arresto ad un 29enne

I carabinieri della Stazione di Adrano,hanno arrestato il 29enne Vito Liotta. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, nel periodo tra il 18 ed il 27 gennaio del 2017 si era reso responsabile di 4 episodi di furto in gioielleria in Germania, commesse mediante la cosiddetta “spaccata” delle vetrine. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari nella propria abitazione.