Motta Sant'Anastasia, fallisce furto con spaccata ad una tabaccheria

Tentato furto con spaccata la scorsa notte in una tabaccheria di piazza Umberto I a Motta Sant'Anastasia. Al momento dell’assalto da parte di due o più ladri, che con l’utilizzo di un’autovettura hanno tentato di sfondare la porta a vetrata dell’esercizio commerciale, il proprietario ha chiesto aiuto al 112.

Nel giro di pochi secondi, a sirene spiegate, una gazzella del nucleo radiomobile di Paternò è giunta sul posto mettendo in fuga i ladri e scongiurando il furto. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per identificare gli autori del reato.