Ladro d'auto colto sul fatto alla Plaia dalla polizia

La zona del litorale della Playa, dove tradizionalmente si riversano i bagnanti catanesi e i turisti, è stata attenzionata dalla polizia di Stato per prevenire reati predatori ed altri crimini, su disposizione del Questore Mario Della Cioppa. Gli agenti del commissariato di Librino hanno arrestato il pregiudicato Sebastiano Fabrizio Nicosia, colto in flagranza mentre tentava di rubare un'auto con un complice. Dopo aver probabilmente visto il proprietario di un'auto recarsi in spiaggia, si sono avvicinati al veicolo ed hanno iniziato ad armeggiare con la serratura dello sportello. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, provocando la fuga dei malfattori in direzione spiaggia. Uno dei due, però, è stato immediatamente catturato, così come sono stati recuperati gli arnesi utilizzati per forzare la serratura, sequestrati penalmente. La vittima del tentato furto, che in quel momento si trovava in spiaggia, è stata contattata e, dopo aver accertato i segni di effrazione e quindi il danneggiamento finalizzato al furto dell’auto, ha sporto denuncia. Nicosia, con numerosi precedenti specifici, è stato condotto in questura dove è stato formalizzato l’arresto per tentato furto aggravato.

