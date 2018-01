Viagrande, assaltano uno sportello bancomat e scappano

E' fallito l'assalto ad uno sportello bancomat di Viagrande, avvenuto la scorsa notte, intorno alle quattro del mattino. In via Garibaldi - fanno sapere i carabinieri di Acireale - una banda di ladri ha utilizzato un escavatore per 'sradicare' lo sportello automatico della banca agricola popolare di Ragusa.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Acireale. I militari arrivati immediatamente sul luogo del furto hanno costretto i criminali a fuggire, lasciando a terra il bancomat. Ingenti i danni provocati alla struttura.