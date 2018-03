Rubano in un supermercato, arrestati due pregiudicati

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha arrestato Orazio Nicosia, 45 anni e Agata Giuffrida, 44 anni (, pregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso. Gli agenti delle volanti, intorno alle 16.30,sono intervenuti nel supermercato “Penny Market” in via Pietro Mascagni perché due soggetti sono stati bloccati da personale del punto vendita dopo averrubato della merce e averla nascosta dentro due zaini ,cercando di fuggire con la refurtiva. I due malfattori sono stati arrestati e, dopo le incombenze di rito, il Pm di turno ne ha disposto l’immediata liberazione.