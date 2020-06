Ruba un televisore in ospedale, la polizia lo rintraccia a casa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia ha denunciato in stato di libertà un 39enne pregiudicato catanese per furto aggravato.Si tratta di un uomo già noto agli investigatori per avere numerosi precedenti . Il giorno precedente si era introdotto nei locali dell’ex presidio ospedaliero di piazza S. Agostino, dai quali aveva sottratto furtivamente un televisore. Da accertamenti investigativi e grazie anche all’esame delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza è stato possibile riconoscere quale autore del furto proprio il predetto indagato. A quel punto gli investigatori del Commissariato hanno deciso di recarsi presso l’abitazione dove risiede l’uomo per effettuare una perquisizione nel tentativo di recuperare la refurtiva. All’interno della cucina aveva piazzato la televisione rubata, mentre indosso al sospettato, presente alla perquisizione, è stata riscontrata la stessa maglietta che era stata indossata il giorno del furto.