Registrati numerosi furti di tombini: Terranostra chiede interventi

Spariscono le caditoie ed i tombini in varie zone di Catania. In questo periodo di quarantena con le strade deserte, la microcriminalità rappresenta un problema per la nostra città. Oggi i furti si concentrano sulle grate in metallo. Il Comitato Terranostra, attraverso il suo componente Carmelo Sofia, chiede l’intervento del Sindaco Pogliese affinchè si faccia promotore di un tavolo per la sicurezza che possa risolvere questo problema.

"Già negli anni precedenti - spiega - erano stati segnalati furti di tombini in alcune zone periferiche di Catania ma mai il problema aveva assunto tali dimensioni. Probabilmente i ladri agiscono nel cuore della notte o nelle prime ore del mattino. Qualche buca è stata segnalata con le transenne o con i new jersey ma il rischio che possano verificarsi incidenti stradali o brutte cadute è continuo".