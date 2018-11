Furto con spaccata in viale Moncada, preso il ladro

I carabinieri di Catania hanno arrestato il pregiudicato 58enne catanese Agatino Virgilio Valenti per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari, grazie ad una telefonata al 112, all’interno del negozio “La Coccinella” di viale Moncada mentre tentava di darsi alla fuga dopo aver infranto una vetrata ed aver rubato prodotti per la casa e per l’igiene personale per un valore complessivo di 1.500 euro circa. La refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre il ladro, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di piazza Lanza.