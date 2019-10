Futuro della StMicroelectronics, Marano(M5s): "Chiesta convocazione commissioni dell'Ars"

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle all'Ars Jose Marano ha formalmente chiesto ai presidenti della terza commissione, Attività Produttive, e della quinta commissione, Lavoro, una convocazione congiunta per affrontare i nodi della Stm di Catania alla presenza di una delegazione dei lavoratori, delle sigle sindacali e del site manager dell'azienda. "Alcuni giorni fa, con i colleghi portavoce alla Camera dei deputati del Movimento - spiega Marano – abbiamo incontrato una delegazione di lavoratori e di sindacalisti della Stm etnea, un'azienda importantissima per il nostro territorio. In quella occasione i dipendenti hanno espresso preoccupazione per il futuro del sito poiché sembrerebbe che i piani di investimento della società sullo stabilimento etneo siano inferiori a quelli destinati allo stabilimento di Agrate Brianza in Lombardia”. "Per questa ragione - prosegue la deputata all'Ars - avevamo preso un impegno preciso con i lavoratori: quello di attivare tutti i canali istituzionali per poter discutere dei piani della multinazionale in merito allo stabilimento di Catania. Auspico che le due commissioni possano riunirsi congiuntamente il prima possibile per iniziare a fare chiarezza sulla vicenda".