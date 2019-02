Uilcom, Gaetano Cristaldi eletto rappresentante Vodafone

La Uilcom conferma i suoi consensi, tra i lavoratori di Vodafone. Gaetano Cristaldi, segretario generale di Uilcom Catania, è stato rieletto rappresentante sindacale Rsu nell’azienda delle telecomunicazioni. La segretaria generale della Uil, Enza Meli, ha “ringraziato i lavoratori per il sostegno al Sindacato dei Cittadini” e si è complimentata con Gaetano Cristaldi. “Congratulazioni per il risultato - si legge nella nota del sindacato - nella certezza di un’ulteriore crescita futura di Uilcom-Uil all’interno di un’azienda tanto importante per il nostro territorio”.