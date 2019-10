San Berillo, gambiano fugge dalla polizia e si nasconde sotto il letto

Aveva uno zaino con 23 grammi di "erba" e si trovava in via delle Finanze, nella zona di San Berillo, quando è stato fermato dagli agenti delle volanti per un controllo.

Dapprima collaborativo, il gambiano Musa Jupe - di 20 anni e già noto alle forze dell'ordine - ha deciso poi di fuggire portando con sé il prezioso zainetto che stava per essere perquisito. Con gli agenti alle calcagna l'uomo è entrato in una abitazione e si era nascosto sotto un letto. Una volta scovato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.



Sempre nell’ambito di una costante attività di monitoraggio del rione, gli agenti delle colanti, nel corso della notte, hanno trovatonell’anfratto di un muro 8 grammi di marijuana e 1,5 grammi di cocaina.