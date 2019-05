Gambiano sfonda di notte l'ingresso di un supermercato per rubare nelle casse

La polizia ha arrestato un cittadino gambiano, Ismaila Jallow di 44 anni, per tentato furto aggravato e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. La scorsa notte l'uomo aveva, con una chiave esagonale in acciaio, sfondato l'ingresso di un supermercato di Librino. I residenti hanno avvisato la polizia e gli agenti delle volanti intervenuti sul posto hanno trovato l'uomo vicino alle casse.

Su disposizione del pm di turno l’arrestato è stato rimesso in libertà e sono in corso accertamenti relativamente alla legittima presenza del cittadino gambiano sul territorio nazionale.