L'Università di Catania partecipa ad una gara di sicurezza informatica

Una rappresentativa di studenti dell’Università di Catania parteciperà quest’anno al "Cyberchallenge" nazionale, gara di sicurezza cibernetica che prevede l'attacco e la difesa di sistemi informatici. L’ateneo aderisce tramite il proprio dipartimento di Matematica e Informatica, grazie anche alla partnership con l’azienda "ICT Cyber Consulting".

Lunedì scorso si sono svolte – in modalità on line e tradizionale e in simultanea con le altre sedi universitarie italiane – le prove di selezione dei 20 potenziali partecipanti, su un totale di 125 aspiranti. “Abbiamo scelto un gruppo di brillanti giovani – spiega il prof. Giampaolo Bella, coordinatore scientifico del progetto – che hanno dovuto superare delle prove attitudinali di base su argomenti di matematica, logica e programmazione”. Il 6 aprile prossimo prenderanno il via le attività di formazione, tenute dal professor Bella e dai suoi collaboratori, che serviranno anche all’ulteriore selezione del team ristretto che dovrà poi partecipare alla gara su scala nazionale nel mese di giugno.