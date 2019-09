Sviluppatori di videogiochi in gara alla Cittadella Universitaria

Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre, l’edificio della Didattica di Ingegneria sarà la location privilegiata della "University Game Jam", una competizione rivolta a tutti gli appassionati di sviluppo di videogiochi. La manifestazione è organizzata da "Citing", gruppo studentesco fondato nel 2016 da allievi di Ingegneria informatica ed elettronica del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica con il patrocinio dell’Ateneo. Ogni team in gara, composto da artisti, programmatori, designer e musicisti, dovrà sviluppare un videogioco in 48 ore no-stop, ispirandosi a un tema che verrà annunciato all’inizio della competizione.

Durante le due giornate di programmazione i locali universitari resteranno aperti tutta la notte, dando la possibilità alle squadre di potersi confrontare e fare team-working. L’obiettivo della competizione non è infatti la vittoria fine a se stessa, bensì la collaborazione all’interno del team e tra i vari team, la creazione di nuovi legami all’interno dell’università, magari volti a futuri fini professionali e lavorativi, smentendo il concetto di università come sterile luogo di solo studio. Per questa ragione, non è necessario avere un team già formato ma si avrà anche la possibilità di aggregarsi a squadre già esistenti o di crearne sul momento. La manifestazione prevede inoltre alcuni interventi a cura di figure di rilievo del settore videoludico etneo e siciliano. La premiazione avverrà venerdì 13, dopo la presentazione dei team in gara e dei loro progetti.