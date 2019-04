Garibaldi, intervento su arteria occlusa: paziente si risveglia dal coma

Un raro e difficile intervento salvavita su un paziente colpito da ictus ischemico acuto è stato eseguito in emergenza con successo nei giorni scorsi a Catania nella sala Angiografica dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia dell'ospedale Garibaldi Centro. Il paziente è stato operato per via endovascolare per la rimozione dell'occlusione dell'arteria basilare con la tecnica della tromboaspirazione.

L'intervento è stato eseguito dall'equipe di Neuroradiolgia Interventistica guidata dal dott. Gianluca Galvano, coadiuvato dalla dott.ssa Clara Di Lorenzo e dal dott. Antonio Ragusa, con l'assistenza anestesiologica del dott. Giuseppe Rapisarda e l'ausilio del personale tecnico ed infermieristico.

Il paziente, dopo essere stato trasferito presso la Rianimazione dell'Azienda ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele per indisponibilità di posti letto nella Rianimazione del Garibaldi all'indomani della procedura si e'risvegliato dal coma con recupero completo dello stato di coscienza e senza deficit motori. Estubato, è stato ricoverato presso la Stroke Uniti del Garibaldi diretta dal dott. Antonio Pavone.