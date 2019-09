Cerimonia a Palazzo della Cultura per il premio "Garofano d'argento"

Mercoledì 11 settembre, nella sala Giunta di palazzo degli Elefanti, il sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Barbara Mirabella presenteranno il Premio Internazionale Garofano d'Argento - Festa dei Fiori. La cerimonia, giunta alla 45esima edizione e diventata punto di riferimento del settore florovivaistico italiano, si svolgerà sabato 14 settembre alle ore 18.30 nel palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele. Saranno rese note le personalità che riceveranno l’ambito riconoscimento: tre per le eccellenze nel mondo vivaistico e sei per la cultura, la professionalità e la sicilianità nel mondo. Le ultime quatto edizioni del premio, ideato a Giarre, si sono svolte a Catania e per la prima volta è organizzato insieme con il Comune di Catania dalla figlia dell’ideatore Maria Carmela Calì