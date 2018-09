Gemmellaro, la scuola lasciata al buio: "Studenti studiano con le torce"

"Nella nostra città sembra di essere tornati al medioevo, manca la luce nelle scuole e a nessuno sembra interessare.

L'IISS "Carlo Gemmellaro" di Catania, dall'inizio di questo anno scolastico non ha ancora visto la luce, letteralmente, in quanto manca l'elettricità. Siamo davvero schifati dalla situazione, dal menefreghismo generale e non concepiamo come ancora nel 2018 possano esserci problemi simili". Questa la denuncia dell'associazione studentesca LPS - Liberi pensieri studenteschi.

"Siamo anche andati ad informarci chiaramente in presidenza per quanto riguarda la risoluzione del problema e ci hanno detto che sarà risolto per dicembre. La luce - continua il messaggio dell'associazione - è un bene di prima necessità insindacabile in una scuola, ci sembra ovvio il perché e quanto sia grave che manchi. Vergognoso, quindi, come in Italia vengano spesi 2,5 milioni di euro per la "Sicurezza nelle scuole", 68 milioni di euro al giorno per le guerre, ma per fare lezione in maniera ottimale bisogna comunque aspettare tre mesi (si spera) data la gestione di essi".

"Ci auguriamo che vengano risolti prima di dicembre e che gli studenti vengano rispettati. Ma nel frattempo - concludono gli studenti - vi invitiamo a scendere in piazza giorno 12 per manifestare tutti insieme per delle scuole migliori ma soprattutto per una gestione migliore dei fondi, evitando sprechi per alternanza scuola lavoro e per le guerre dei padroni!"