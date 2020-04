Gestione emergenza, Musumeci: "Definire intesa con lo Stato su materia finanziaria"

Maggiori controlli delle Forze dell'ordine nei centri abitati e definizione dell'intesa Stato-Regione in materia finanziaria. Li ha chiesti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nel corso di una video-conferenza con il premier Giuseppe Conte e gli altri governatori. Musumeci - in collegamento da Palazzo Orleans insieme con gli assessori all'Economia e alla Salute, Gaetano Armao e Ruggero Razza - ha sottolineato al presidente del Consiglio la necessità di un confronto preventivo con il ministro dell'Economia "per poter definire la legge di Bilancio regionale, adottando, in questo particolare momento, alcune misure di carattere economico essenziali ". Conte ha assicurato il suo intervento sui ministri Gualtieri e Lamorgese.

