Gestivano attività di spaccio in proprio: due pusher in manette

La polizia ha arrestato Anthony Rosario Rinaldi (del 1992) e Salvatore Padella (del 1999) entrambi per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dal Questore di Catania finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli operatori della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, durante la settimana, hanno arrestato, in due distinte operazioni, due giovani “pusher”. Nel primo caso i “Falchi” della Squadra Mobile, sviluppando alcune notizie che indicavano una villetta di San Giovanni La Punta quale base logistica per smerciare sostanza stupefacente, hanno predisposto un servizio di appostamento e si sono accorti che numerosi giovani, provenienti per lo più dai paesi etnei, facevano ingresso nell’abitazione per uscire pochi minuti dopo. Ipotizzando si trattasse quindi di cessioni di droga, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliaria che ha permettesso di sorprendere il Rinaldi che tentava di disfarsi della sostanza gettandola nel water. Gli agenti hanno ritrovato 150 grammi di marijuana “skunk”, una dose di cocaina, della sostanza utilizzata per il taglio della cocaina, bilancini di precisione e materiale da confezionamento, contabilità dell’attività illecita e circa cento euro in contanti.

Nel secondo caso invece, tramite attività info investigativa, si è venuto a conoscenza che Salvatore Padella aveva avviato una fiorente attività di spaccio all’interno di una abitazione sita nella zona del “Fortino”, gli agenti di polizia quindi, dopo un sopralluogo che ha confermato i sospetti, hanno fatto irruzione nell'appartamento. All’interno è stato ritrovato tutto il necessario per lo spaccio, confermando il fatto che l’uomo avesse avviato lattività illecita con carattere quasi “professionale”. La perquisizione è stata poi estesa anche al domicilio del Padella dove sono stati ritrovati in totale circa 200 grammi di marijuana, in parte sfusa e in parte suddivisa in 75 “stecchette” pronte alla vendita, due dosi di cocaina e relativa sostanza da taglio, oltre un migliaio di euro in contanti in banconote di piccolo taglio, un agenda riportante nomi e cifre delle cessioni e svariato materiale per pesatura e confezionamento. Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.