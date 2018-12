Gianni Morandi festeggia il compleanno sull'Etna

Il cantante più amato dagli italiani, grazie anche alla sua pagina Facebook che posta quotidianamente aggiornamenti sulla sua vita privata, ha scelto Catania per trascorrere il giorno del suo compleanno. Una visita al monastero dei Benedettini ed una foto ricordo sul piazzale dei crateri Silvestri: quanto basta per mandare i fan etnei in delirio e scatenare la caccia al "selfie perfetto" con l'artista.