Acireale, il Comune cerca sei operai disabili per il verde pubblico

Il comune di Acirealeha appena pubblicato il bando per la copertura di sei posti a tempo pieno e indeterminato esclusivamente riservati ai soggetti disabili. Tramite il concorso pubblico per titoli, che prevede un colloquio e una prova pratica, saranno selezionati tre operai generici e tre giardinieri. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro e non oltre il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla gazzetta ufficiale.