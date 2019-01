Fiera di Sant'Agata alla villa Bellini, Free Green dice no

No alla fiera di Sant'Agata alla villa Bellini di Catania. E' quanto chiede il comitato 'Free Green Sicilia', affermando che potrebbero esserci dei rischi per la salvaguardia del giardino storico della città.

"Il giardino Bellini non è un ente fieristico, né uno stadio, né una piazza asfaltata o cementificata, ma un monumento nazionale in quanto riconosciuto bene culturale dalla Regione con decreto regionale di vincolo monumentale n. 1066 del 2015 nel rispetto del Codice nazionale dei Beni Culturali e dell’art. 9 della Costituzione. Free Green Sicilia – afferma Alfio Lisi, portavoce dell’associazione - dice con accorata enfasi un deciso no all’ennesima proposta di trasfigurazione del Giardino Bellini ovvero ad una fiera commerciale all’interno dello stesso, dopo anni di scelte responsabili, in occasione delle celebrazione religiose agatine, che peraltro fa a pugni con una festività religiosa e cristiana. Con l’insensata e irresponsabile proposta da parte oggi del Comune, che da anni consapevolmente non si proponeva più, speriamo senza l’ennesima ‘ complicità’ istituzionale della Sovrintendenza ai beni culturali di Catania. Se non fosse, così chiederemo le dimissioni del Sovrintendente".