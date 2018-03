Giarre, avevano pestato brutalmente un 40enne in pieno centro: 4 arresti

Quattro le persone arrestate dai carabinieri a Giarre. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di furto con strappo, sequestro di persona in concorso, tentato omicidio in concorso. Il provvedimento è stato emanato all’esito di un’indagine che ha consentito di far luce sul brutale pestaggio in danno di un 40enne di Giarre, avvenuto il 6 novembre 2017 nel centralissimo corso Italia, ad un passo dal Duomo.

L’uomo è stato aggredito selvaggiamente da tre pesone, derubato dei suoi averi, caricato forzatamente in auto e portato in una campagna isolata a Macchia di Giarre. Nell’area rurale la vittima è stata portata al cospetto di Salvatore Nicotra, inteso “Turi da Macchia”, già condannato per associazione a delinquere di stampo e mandante dell’aggressione.

Il Nicotra, dopo aver ordinato agli altri tre di scavare una fossa per seppellirlo, ha disposto l’esecuzione del malcapitato, tornando poco dopo sui suoi passi poichè convinto da uno dei tre aggressori, solo in ragione del fatto che il pestaggio era avvenuto in pieno giorno davanti a più persone.

Le lesioni riportate dalla persona offesa, consistite in politraumi su tutto il corpo, fratture delle costole e lesioni interne ai polmoni, hanno reso necessario un doppio intervento chirurgico con asportazione di parte del polmone. Nicotra e gli altri tre arrestati, incensurati giarresi di 35, 21 e 20 anni, sono stati associati presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.