Giarre, al via la stagione dei “cafè concerto”

Da oggi Sabato 30 maggio prende il via la stagione dei “cafè concerto”. Ieri sono state firmate alcune Ordinanze, mentre altre sono in preparazione, di chiusura di varie strade del centro storico, per consentire agli operatori della ristorazione, snack bar, paninoteche e pizzerie, di allestire le infrastrutture esterne, sistemare tavoli e sedie per avviare la stagione estiva nel rispetto delle regole di sicurezza previste in questo periodo di emergenza da Covid – 19. In particolare è stato previsto: la chiusura delle seguenti strade per il periodo dal 30 maggio al 27settembre 2019 dalle ore 20.45 alle ore 00.30 • via Cavour nel tratto compreso tra via Musumeci e Corso Italia; • Corso Messina nel tratto compreso tra via Alfieri e via Mercurio • Piazza Duomo nel tratto compreso tra via Barbagallo e via Sipioni • Via Quattrocchi nel tratto da via Teocrito e via N. Tommaseo Come indicato nelle citate ordinanze, anche per questa nuova stagione di “caffè concerto” valgono alcune importanti regole: il titolare dovrà curare il decoro urbano che intende occupare; eventuali iniziative di carattere musicale e/o artistico dovranno rispettare le normative vigenti in materia e comunque dovranno essere preventivamente comunicate alle autorità competenti e concludersi entro e non oltre le ore 24.00; garantire l’accesso pedonale e veicolare ai residenti durante la chiusura al transito. Il commento del Sindaco Angelo D’Anna “ quest’anno l'avvio della stagione dei cafe' concerto riparte a poche settimane dal riavvio delle attività e deve rappresentare un'occasione di ripartenza economica e di relazione sociale nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Per agevolare gli operatori della ristorazione, le attività saranno esentate dal pagamento della Tosap per lo spazio occupato, che potrà essere più ampio per le esigenze del distanziamento, e per tutto il periodo dell’autorizzazione. Seguiranno specifiche iniziative per promuovere il decoro e l'accoglienza in Città".

