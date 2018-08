Giarre, 30enne finisce in carcere per ricettazione

I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 30enne giarrese Antonino Sciacca, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici a otto mesi di reclusione per ricettazione, reato commesso a Giarre l’8 novembre 2011, è stato riconosciuto ed ammanettato la scorsa notte in via Enrico Pantano a Riposto dall’equipaggio di una gazzella impegnato nel controllo del territorio. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.