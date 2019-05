Giarre, al via la bonifica e la riqualificazione di via Damasco

Sarà ripulita e rimossa la discarica di via Damasco, l'asse viario che collega la popolosa frazione di Macchia con le borgate a monte dell'abitato di Giarre, che frequentemente è stato oggetto di ripetuti interventi di bonifica da parte degli operatori della Dusty.

La bonifica - che sarà effettuata sabato 11 maggio a partire dalle ore 9.00 - rientra nel progetto di educazione ambientale "SalvaguardiAmo l'ambiente", avviato dagli studenti del 2° Istituto Comprensivo S.G. Bosco di Giarre, accolto favorevolmente dal Comune jonico e supportato dalla Dusty che provvederà a rimuovere i rifiuti e gli ingombranti che saranno opportunamente differenziati grazie all'utilizzo del Bobcat e del Porter vasca ribaltabile.

"Le pulizie nella discarica Fonda Macchia - spiega Elvira Vitale, direttore Dusty dell'Unità territoriale di Giarre - assumeranno anche un valore

educativo giacché gli operatori Dusty spiegheranno agli studenti che prenderanno parte all'iniziativa, il danno ambientale che provoca la

presenza di rifiuti indifferenziati e le operazioni che occorrono per ricondizionare l'area, restituendo decoro e igiene".

L'iniziativa "SalvaguardiAmo l'ambiente" rientra nella campagna regionale di sensibilizzazione "Let's clean up", nell'ambito della quale gli studenti del 2° Istituto Comprensivo hanno individuato e fotografato nei giorni scorsi, il "luogo" deputato per la raccolta e pulizia straordinaria della micro-discarica in via Damasco.